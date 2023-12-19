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Лапорта о спаде «Барсы»: «Это связано с отсутствием Педри и де Йонга, благодаря которым мы контролировали мяч. С их восстановлением мы возвращаемся на свой уровень»

Лапорта о спаде «Барсы»: «Это связано с отсутствием Педри и де Йонга, благодаря которым мы контролировали мяч. С их восстановлением мы возвращаемся на свой уровень»

– Команда выступает хуже при том, что состав лучше, чем в прошлом году. С чем это связано? – Я связываю это с долгим отсутствием Педри и де Йонга – двух игроков, благодаря которым мы контролируем мяч.

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