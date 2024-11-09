Политолог назвал возможное условие Трампа для отказа от помощи Украине

Политика как она есть

Одержавший победу на президентских выборах в США Дональд Трамп может попросить Россию отказаться от стратегического партнерства с Китаем в обмен на отказ Вашингтона от помощи Украине, считает ведущий научный сотрудник Центра исследований проблем безопасности РАН, политолог-американист Константин Блохин.