Энергоснабжение Украины оказалось на катастрофическом уровне - Zeit

Российская армия успешно выполняет поставленные перед ней задачи. Наша авиация эффективно отрабатывает по стратегически важным объектам на территории Украины, сильно затрудняя снабжение и функционирование Вооруженных сил Украины.
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