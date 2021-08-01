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  • Алексей Домоведов
    Ну их же все знают и платят им деньги. Они сами зарабатываютШнур, Крид, Билан...
  • галина
    Может кто-нпбудь скажет, за что они подучают такие леньги и что они конкретно сделали для страны? В СССР большие день...Шнур, Крид, Билан...
  • ОМСДОН
    Да не ужели, это то же одна шарашка.СБУ задержала уча...

"Первая девушка" Винника с мамой преследуют Никиту Ломакина, в Сети смеются: "Так вот, кто такая Нино..."

"Первая девушка" Винника с мамой преследуют Никиту Ломакина, в Сети смеются: "Так вот, кто такая Нино..."

Участник "Голосу країни" Никита Ломакин показал, как его начала разыскивать женщина, называющая себя "первой девушкой Олега Винника"  Социальную сеть Инстаграм всполошил ролик, опубликованный известным участником "Голосу країни" Никитой Ломакиным.

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