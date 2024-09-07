«Рәхим итегез!»: Минниханов пригласил на Kazan Digital Week — 2024

Раис Татарстана Рустам Минниханов пригласил подписчиков на Kazan Digital Week — 2024. Ролик с презентацией международного события, которое стартует уже в понедельник, 9 сентября, появился в телеграм-канале руководителя республики.
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