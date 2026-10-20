В Кропивницком требуют убрать с надгробия солдата ВСУ надпись на русском В одном из украинских населенных пунктов очередной пример запредельного абсурда в рамках кампании по борьбе с русским языком.
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