ДМИТРИЙ МАТВЕЕВ Сушёный от злобы, похожий на молодого Кощея, безволосый прародитель всяческой медийной бесовщины (у меня на эту тему была целая публикация о том, кто стоял у истоков всех этих "Битв экстрасенсов"), а ныне просто говорящая голова Д.
А дальше Урал... Последний час перед закатом!
Комментарии
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59
Это башка говорящая всего холоскота! Только в утиль!
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6 час.
фарид сабиров
Пусть пока почирикает , до поры до времени , посмотрите как поют на судах бандеровцы , те кого взяли за вымя и сроки от 20 лет за УБИСТВА. Ну а этот Гондон , фамилия как раз по поведению соответствует деятельности. Что его слушать он уже использованный не пригоден , такие одноразовые
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5 час.
Анастасия Гончарова
неоднократно использованный ,как и его собратья ебанутые хохлосвиньи 🐷🐽🐓😂😂😂
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3 час.
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