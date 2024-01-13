А дальше Урал... Последний час перед закатом!

фарид сабиров

Пусть пока почирикает , до поры до времени , посмотрите как поют на судах бандеровцы , те кого взяли за вымя и сроки от 20 лет за УБИСТВА. Ну а этот Гондон , фамилия как раз по поведению соответствует деятельности. Что его слушать он уже использованный не пригоден , такие одноразовые