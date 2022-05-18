Самарцев не пустят на открытие «Студвесны» с алкоголем, наркотиками и зонтиками-тростями

Как сообщили в группе, в первую очередь запрещается приносить алкоголь, наркотики и другие психотропные средства, а также оружие и другие предметы, которые можно использовать как оружие, боеприпасы, взрывчатые, ядовитые и радиоактивные вещества.
Как сообщили в группе, в первую очередь запрещается приносить алкоголь, наркотики и другие психотропные средства, а также оружие и другие предметы, которые можно использовать как оружие, боеприпасы, взрывчатые, ядовитые и радиоактивные вещества.
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