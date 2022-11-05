На Филиппинах 155 человек погибли во время шторма «Налджи»

Более 4,23 млн человек оказались затронуты тропическим штормом «Налджи», обрушившимся на Филиппины. Как передает ТАСС, согласно отчету Национального совета по предупреждению рисков и ликвидации стихийных бедствий, от стихии погибли 155 человек.