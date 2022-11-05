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На Филиппинах 155 человек погибли во время шторма «Налджи»

На Филиппинах 155 человек погибли во время шторма «Налджи»

Более 4,23 млн человек оказались затронуты тропическим штормом «Налджи», обрушившимся на Филиппины. Как передает ТАСС, согласно отчету Национального совета по предупреждению рисков и ликвидации стихийных бедствий, от стихии погибли 155 человек.

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