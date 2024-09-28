Стали известны подробности о семейном офшоре Зеленских на Кипре

Семья украинского президента Владимира Зеленского в июне 2024 года поставила во главе своего кипрского офшора Aldorante Limited сестру руководителя счетной палаты Украины Светлану Пищанскую, пишет РИА Новости со ссылкой на документы регистрационных инстанций Кипра и Италии.
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