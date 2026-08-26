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Царьград

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Москвариум с 29 августа проведет фестиваль ко Дню знаний

Москвариум с 29 августа проведет фестиваль ко Дню знаний

С 29 по 31 августа "Москвариум" на ВДНХ проведет семейный фестиваль, посвященный Дню знаний. Посетителей ждут экскурсии, лекции о морских обитателях, творческие мастер-классы, комедийные выступления и экоквест.

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