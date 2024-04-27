Под Авдеевкой подбили и вывезли машину М88А Hercules для эвакуации Abrams

Российские военные Центрального военного округа на Авдеевском направлении подбили и эвакуировали американскую ремонтно-эвакуационную машину М88А Hercules, которая предназначена для эвакуации танков Abrams.
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