Росреестр назвал регионы-лидеры по числу приобретенных квартир в Москве

В Управление Росреестра по Москве в январе-декабре 2023 года поступило 185 793 заявления на экстерриториальную регистрацию прав и постановку на кадастровый учет в отношении недвижимости, расположенной в других регионах страны.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии