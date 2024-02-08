Первая песня проекта «Вставай, страна!» выйдет до конца февраля

В рамках музыкального проекта «Вставай, страна!» в феврале выйдет первая песня. Идея патриотического проекта «Вставай, страна!» победила в первом спецконкурсе Президентского фонда культурных инициатив 2023 года в категории «Победа будет за нами! Творческие проекты, поддерживающие защитников страны в ходе специальной военной операции».