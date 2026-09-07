Любовь и ненависть в Х: чем россиянка насолила поклонникам певицы Майли Сайрус

Роковое совпадение Думала ли уроженка Новороссийска Ксения в 2012 году, регистрируя в популярной тогда социальной сети "Твиттер" аккаунт под ником miley, что более десяти лет спустя он сделает её известной на весь мир? По словам девушки, нет и резкая популярность свалилась на неё летом этого года как снег на голову.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Экспертный клуб: ...
- В В Теннесси пришла...
- IV Трамп заявил о го...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым