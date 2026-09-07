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Любовь и ненависть в Х: чем россиянка насолила поклонникам певицы Майли Сайрус

Любовь и ненависть в Х: чем россиянка насолила поклонникам певицы Майли Сайрус

Роковое совпадение Думала ли уроженка Новороссийска Ксения в 2012 году, регистрируя в популярной тогда социальной сети "Твиттер" аккаунт под ником miley, что более десяти лет спустя он сделает её известной на весь мир? По словам девушки, нет и резкая популярность свалилась на неё летом этого года как снег на голову.

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