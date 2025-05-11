В группировке «Запад» показали сборку наземных дронов с управлением на оптоволокне

ЛУГАНСК, 11 мая. /ТАСС/. Лабораторию по сборке и ремонту наземных роботизированных платформ РТК, в том числе с оптоволоконным управлением, в полевых условиях организовали военнослужащие 45-й отдельной гвардейской инженерной бригады из состава группировки войск «Запад», передает корреспондент ТАСС.
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