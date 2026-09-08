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Царьград

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Минэнерго США зафиксировало снижение стратегических запасов нефти

Минэнерго США зафиксировало снижение стратегических запасов нефти

Министерство энергетики США сообщило о снижении стратегического нефтяного резерва страны до 285,4 миллиона баррелей на конец недели, завершившейся 4 сентября, что является минимальным уровнем с ноября 1982 года.

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