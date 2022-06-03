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Выживание под давлением: Мира Тэрада написала пособие о способах противостояния Западу

Выживание под давлением: Мира Тэрада написала пособие о способах противостояния Западу

Федеральное агентство новостей / Степан Яцко Глава российского Фонда борьбы с репрессиями (основан бизнесменом Евгением Пригожиным) Мира Тэрада, которая более двух лет провела в американской тюрьме, к годовщине своего освобождения написала пособие.

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