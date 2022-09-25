В Болгарии поступают требования в РИК изменить состав участковых комиссий

Запросы в Региональную избирательную комиссию об изменениях в составе участковых комиссий продолжают подавать за неделю до досрочных выборов 2 октября политические партии Великотырновской области, 24 сентября передает Болгарское национальное радио.
Запросы в Региональную избирательную комиссию об изменениях в составе участковых комиссий продолжают подавать за неделю до досрочных выборов 2 октября политические партии Великотырновской области, 24 сентября передает Болгарское национальное радио.
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