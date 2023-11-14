Myśl Polska: Между Варшавой и Киевом идет транспортная война

Специалист в сфере политологической науки Пшемыслав Пяста указал на тот факт, что польские власти и киевский режим приступили к ведению транспортного противостояния, причиной которого оказалось желание задействованных в сфере перевозок граждан отбить рыночную сферу у создающих конкуренцию украинцев.