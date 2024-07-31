Полянский назвал убийство Хании ударом по переговорам между ХАМАС и Израилем

Заместитель главы постпредства Российской Федерации при Организации Объединённых Наций Дмитрий Полянский проинформировал, что операция израильских Вооружённых сил по ликвидации руководителя политического крыла действующей на территории Палестины организации ХАМАС Исмаила Хании нанесла вред переговорному процессу.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии