В Австралии мужчина врезался на арендованном вертолете в здание отеля

В австралийском штате Квинсленде в городе Кэрнс вертолет врезался в крышу одного из отелей. Как сообщает RT со ссылкой на телеканал ABC News, пилот выполнял несанкционированный полет, а вертолет был арендован.
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