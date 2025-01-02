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В подконтрольной ВСУ части Запорожской области повреждена инфраструктура

В подконтрольной ВСУ части Запорожской области повреждена инфраструктура

После взрывов в подконтрольной Украине части Запорожской области повреждены объекты инфраструктуры. Об этом сообщил назначенный Киевом глава запорожской областной государственной администрации Иван Федоров в своем Telegram-канале.

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