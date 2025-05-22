Соседка Огнева рассказала о семье девочки-маугли из Казани

Шестилетнюю девочку-маугли нашли в одной из квартир в Казани. От членов ее семьи постоянно плохо пахло, они носили специфическую одежду и оставляли за собой грязные следы, рассказала «Известиям» соседка Зарина Огнева.
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