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Михалков призвал к осмысленным торжествам во время спецоперации

Михалков призвал к осмысленным торжествам во время спецоперации

Народный артист РСФСР и режиссер Никита Михалков выступил на XXI Международном кинофестивале семейных и детских фильмов «В кругу семьи».

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Комментарии
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Регина Толстоброва
Все люди разные теперь и  праздники оже  у всех разные. Сами запретили  любимый в народе праздник  7 ноября . ну  вот и получили теперь.
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4 н.
Игорь Максаков
Он его не имел ввиду! Он наш человек и любит наш СССР. Тут другую инстранную дрянь наша тусовка празднует, которая народу России в бок не упёрлась. И представителей этих тусовок знает вся страна. Отпетые мрази и негодяи!
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4 н.