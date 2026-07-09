Народный артист РСФСР и режиссер Никита Михалков выступил на XXI Международном кинофестивале семейных и детских фильмов «В кругу семьи».
Михалков призвал к осмысленным торжествам во время спецоперации
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Регина Толстоброва
Все люди разные теперь и праздники оже у всех разные. Сами запретили любимый в народе праздник 7 ноября . ну вот и получили теперь.
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4 н.
Игорь Максаков
Он его не имел ввиду! Он наш человек и любит наш СССР. Тут другую инстранную дрянь наша тусовка празднует, которая народу России в бок не упёрлась. И представителей этих тусовок знает вся страна. Отпетые мрази и негодяи!
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4 н.
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