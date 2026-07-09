Михалков призвал к осмысленным торжествам во время спецоперации

Все люди разные теперь и праздники оже у всех разные. Сами запретили любимый в народе праздник 7 ноября . ну вот и получили теперь.

Игорь Максаков

Он его не имел ввиду! Он наш человек и любит наш СССР. Тут другую инстранную дрянь наша тусовка празднует, которая народу России в бок не упёрлась. И представителей этих тусовок знает вся страна. Отпетые мрази и негодяи!