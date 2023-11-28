Южная Корея и ее «жемчужины»: что интересного ожидает туристов

Остров Чеджу Остров Чеджу является настоящим богатством Южной Кореи и не только. Уникальная природа, базальтовые скалы, вулкан, древние каменные фигуры и местные жители с их необычной культурой, не дадут туристам скучать.
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