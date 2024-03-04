Тюменский мед забрал три золотых, шесть серебряных и две бронзовые медали на Фестивале спорта

ТЮМЕНЬ, 4 марта, ФедералПресс. Уральские спортсмены-медики приехали в областную столицу, где впервые с 2019-го состоялся региональный этап IX Фестиваля спорта студентов медицинских и фармацевтических вузов России «Физическая культура и спорт — вторая профессия врача».
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