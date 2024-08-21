Трамп заявил о возможности взять на работу Кеннеди-младшего в случае победы

Экс-президент США и кандидат от Республиканской партии на ноябрьских выборах главы государства Дональд Трамп заявил, что в случае победы он может взять к себе на работу Роберта Кеннеди – младшего, участвующего в выборах в качестве независимого кандидата.
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