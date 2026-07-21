Эксперты: как мигранты нашли лазейки в законе и обходят запреты

Александр Лагуткин

Нацисты, - это как раз ваххабиты, десятками миллионов едущие в Россию чтобы заменять коренную нацию. В своих странах они уже устроили нищету и разруху, после того, как частью вырезали, а частью выгнали русскоязычных. Как результат, - им там стало нечего жрать, и они со своей дикостью ломанулись в Россию, чтобы и у нас устроить то же самое дикое средневековье. Они не признают российских законов и принятых у нас правил поведения и общения. Более того, они воинственно навязывают свои средневековые понятия россиянам, мечтая о халифате на территории России. Они едут не жить вместе с нами, а жить вместо нас по своим диким правилам. Нам и нашим внукам не нужны на российских улицах шариатские патрули. Мигранты нужны только нашим вороватым барыгам, чтобы на этих неграмотных и бесправных работниках "делать деньги". Но эти национал-предатели в России жить не собираются. Необходим закон - въезд только на работу и только вахтовым методом по договору с конкретным работодателем на жестко определенный срок под ответственность работодателя с огромными штрафами за нарушения. Отдых внутри в вахтовых поселков без права выхода из них. Они приехали работать, а не шляться по детским площадкам, приставая к детям и женщинам. За любое нарушение закона или общественного порядка, если это не тянет на срок, - немедленная высылка без права посещения России в будущем. И никаких родственников сюда. Работа только вахтой и на срок не более трех месяцев. Иначе эта дикота начинает даже на детей кидаться. А ишаков у нас на всех мигрантов в любом случае не хватит.