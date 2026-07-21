ВФокусе Mail Мигранты обходят запреты и благодаря лазейкам работают в сферах, куда доступ закрыт.
Эксперты: как мигранты нашли лазейки в законе и обходят запреты
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Александр
Нет,придурок нацистский.Это тебе и тебе подобным надо уносить ноги из России.Нацистам в моей стране,России,жизни нет.
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1 м.
Александр Лагуткин
Нацисты, - это как раз ваххабиты, десятками миллионов едущие в Россию чтобы заменять коренную нацию. В своих странах они уже устроили нищету и разруху, после того, как частью вырезали, а частью выгнали русскоязычных. Как результат, - им там стало нечего жрать, и они со своей дикостью ломанулись в Россию, чтобы и у нас устроить то же самое дикое средневековье. Они не признают российских законов и принятых у нас правил поведения и общения. Более того, они воинственно навязывают свои средневековые понятия россиянам, мечтая о халифате на территории России. Они едут не жить вместе с нами, а жить вместо нас по своим диким правилам. Нам и нашим внукам не нужны на российских улицах шариатские патрули. Мигранты нужны только нашим вороватым барыгам, чтобы на этих неграмотных и бесправных работниках "делать деньги". Но эти национал-предатели в России жить не собираются. Необходим закон - въезд только на работу и только вахтовым методом по договору с конкретным работодателем на жестко определенный срок под ответственность работодателя с огромными штрафами за нарушения. Отдых внутри в вахтовых поселков без права выхода из них. Они приехали работать, а не шляться по детским площадкам, приставая к детям и женщинам. За любое нарушение закона или общественного порядка, если это не тянет на срок, - немедленная высылка без права посещения России в будущем. И никаких родственников сюда. Работа только вахтой и на срок не более трех месяцев. Иначе эта дикота начинает даже на детей кидаться. А ишаков у нас на всех мигрантов в любом случае не хватит.
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1 м.
АЛ
Александр Лагуткин
И придурок это ты. И Россия не только твоя страна, чтобы ты мог решать бросить её под ноги чужой и дикой орде. Напомню, что нацизм - это совсем другое. Там цель - захват чужой территории и постепенное уничтожение коренного населения. Как раз то, что навязываешь нам ты своими мигрантами.. Похоже из Киева гадишь. Не может быть нацистом человек на земле своих предков, старающийся защитить свою страну от иноземного нашествия орды с враждебным менталитетом и чуждыми понятиями. Посмотри, что творят мигранты в той же Англии или Германии, где их число уже около 40% от общей численности населения в больших городах. Только полный идиот может желать и россиянам такого же "счастья".
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1 м.
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