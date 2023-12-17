Комиссия по расследованию смоленской катастрофы отказалась распускаться

В Польше подкомитет, который занимался расследованием крушения самолета Ту-154 в Смоленской области в 2010 году, продолжит свою работу в соответствии с законом до августа 2024 года, а решение министра обороны страны Владислава Косиняка-Камыша о ликвидации комиссии незаконно.