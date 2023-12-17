Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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Комиссия по расследованию смоленской катастрофы отказалась распускаться

Комиссия по расследованию смоленской катастрофы отказалась распускаться

В Польше подкомитет, который занимался расследованием крушения самолета Ту-154 в Смоленской области в 2010 году, продолжит свою работу в соответствии с законом до августа 2024 года, а решение министра обороны страны Владислава Косиняка-Камыша о ликвидации комиссии незаконно.

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