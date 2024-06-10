МИГРАНТЫ ВСТУПАЮТ В ВСУ: КАКИЕ БОЕВИКИ ИЗ СРЕДНЕЙ АЗИИ ВОЮЮТ ЗА ВСУ Глава киевского режима Владимир Зеленский дал в Харькове, на фоне развалин после попадания ракеты, интервью представителям медиасферы из Средней Азии.
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