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Позитив для оптимистов

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Большой среднеазиатский позор

Большой среднеазиатский позор

МИГРАНТЫ ВСТУПАЮТ В ВСУ: КАКИЕ БОЕВИКИ ИЗ СРЕДНЕЙ АЗИИ ВОЮЮТ ЗА ВСУ Глава киевского режима Владимир Зеленский дал в Харькове, на фоне развалин после попадания ракеты, интервью представителям медиасферы из Средней Азии.

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Комментарии
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Аркадий Шацкий
Кого не убьют посадят когда вернутся.
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