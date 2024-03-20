Василий Уткин: искрометный комментатор, медийный скандалист и одинокий человек

О смерти спортивного комментатора Василия Уткина стало известно 19 марта. Журналист запомнился всем своими меткими метафорами и яркими экспромтами, которые стали элементом нового стиля спортивной журналистики.
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