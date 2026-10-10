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Алькарас об усах: «Перед Токио мы договорились: если я возьму титул, то мы с командой отрастим усы и сыграем так в Шанхае»

Карлос Алькарас объяснил, почему в Шанхае у него и у всей его команды есть усы. После победы над Хуаном Мануэлем Серундоло (6:3, 6:3) во втором круге «Мастерса» испанец написал на камере: «Команда усачей».

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