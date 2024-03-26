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Новоаннинский сегодня 🇷🇺NOVO_TODAY

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Вторник, 2️⃣6️⃣ марта, 2024 год

Вторник, 2️⃣6️⃣ марта, 2024 год               🎉  Праздники  🎉 🌎 Час земли 🧠 Фиолетовый день (День больных эпилепсией)            🗓  Памятные даты   🗓 📔 1845 год - в Америке был запатентован медицинский пластырь   📔 1857 год - в Москве братья Бромлей основали механический завод, ныне - завод "Красный пролетарий"  📔 1941 год - в СССР учреждены Сталинские премии, позже были переименованы в Государственные 📔 1953 год - Лаврентий Берия представил в Президиум ЦК проект самой масштабной в истории СССР амнистии, на следующий день проект был утвержден и дан старт его реализации.

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