Вторник, 2️⃣6️⃣ марта, 2024 год 🎉 Праздники 🎉 🌎 Час земли 🧠 Фиолетовый день (День больных эпилепсией) 🗓 Памятные даты 🗓 📔 1845 год - в Америке был запатентован медицинский пластырь 📔 1857 год - в Москве братья Бромлей основали механический завод, ныне - завод "Красный пролетарий" 📔 1941 год - в СССР учреждены Сталинские премии, позже были переименованы в Государственные 📔 1953 год - Лаврентий Берия представил в Президиум ЦК проект самой масштабной в истории СССР амнистии, на следующий день проект был утвержден и дан старт его реализации.