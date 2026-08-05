В Республике Татарстан полицейские и общественники провели для казанских школьников «Зарядку со стражем порядка»

В рамках Всероссийской акции «Зарядка со стражем порядка» сотрудники Управления МВД России по г. Казани совместно с Общественным советом провели яркое спортивное мероприятие для ребят, отдыхающих в летнем лагере.
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