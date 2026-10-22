A cop told one famous actor, "You can either follow me back to the police station, and I'll book you in, or you can tell me whether you live in the next series of 'Game of Thrones.
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