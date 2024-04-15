Рейтинг WTA. В топ-10 без изменений, Мирра Андреева опустилась на четыре строчки

Ига Швентек остается №1. WTA Singles Rankings Положение на 15 апреля 2024 Место Теннисистка (страна) Очки 1 (1) Ига Швентек (Польша) 10835 2 (2) Арина Соболенко (Беларусь) 8045 3 (3) Коко Гауфф (США) 7205 4 (4) Елена Рыбакина (Казахстан) 5848 5 (5) Джессика Пегула (США) 4870 6 (6) Мария Саккари (Греция) 4195 7 (7) Циньвэнь Чжэн (Китай) 3995 8 (8) Маркета Вондроушова (Чехия) 3895 9 (9) Онс Жабер (Тунис) 3658 10 (10) Алена Остапенко (Латвия) 3438 11 (11) Дарья Касаткина (Россия) 3313 15 (15) Даниэль Коллинс (США) 2639 16 (16) Екатерина Александрова (Россия) 2560 17 (17) Людмила Самсонова (Россия) 2550 19 (19) Вероника Кудерметова (Россия) 2305 22 (22) Анастасия Павлюченкова (Россия) 2141 26 (26) Анна Калинская (Россия) 1959 36 (36) Анастасия Потапова (Россия) 1502 43 (39) Мирра Андреева (Россия) 1343 45 (45) Анна Блинкова (Россия) 1275 62 (62) Диана Шнайдер (Россия) 1109 67 (67) Элина Аванесян (Россия) 1038 90 (102) Джессика Бузас Манейро (Испания) 788 96 (95) Мария Тимофеева (Россия) 749 97 (96) Камилла Рахимова (Россия) 748 100 (99) Эрика Андреева (Россия) 742 Подписывайтесь на наш телеграм о теннисе.
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