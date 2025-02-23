ХАМАС призвало к давлению на Израиль для освобождения палестинских заложников

Палестинское движение ХАМАС обратилось к посредникам, участвующим в переговорах с Израилем, с призывом повлиять на израильскую сторону, чтобы больше 600 палестинских заключённых, которые должны были быть освобождены в субботу, обрели свободу.
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