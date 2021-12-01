Нестабильность в тихоокеанском регионе: США упускают стратегический шанс противостоять Китаю

Антиправительственные демонстранты в Хониаре, столице Соломоновых островов, на прошлой неделе потребовали отставки премьер-министра, сославшись на предполагаемую коррупцию его правительства и его связи с Китайской Народной Республикой (КНР).
Антиправительственные демонстранты в Хониаре, столице Соломоновых островов, на прошлой неделе потребовали отставки премьер-министра, сославшись на предполагаемую коррупцию его правительства и его связи с Китайской Народной Республикой (КНР).
Свежие комментарии