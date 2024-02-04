Сошедший из-за ливня сель разбил окна на первом этаже дома в Сочи

Обрушившиеся на Сочи проливные дожди привели к сходу селя в Центральном районе города. Поток грязи обрушился на восьмиэтажный жилой дом на Клубничной улице и выбил панорамные окна в одной из нижних квартир.
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