Что способствует всестороннему раскрытию потенциала современной молодежи России

В последнее время одним из главных ньюсмейкеров в Рунете стал юный Адам Кадыров. 15-летний сын главы Чеченской Республики уже проявил себя в единоборствах, показал себя защитником веры, получил звание Героя и занял важный пост в службе безопасности своего отца.