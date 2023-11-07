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Мировое обозрение

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Что способствует всестороннему раскрытию потенциала современной молодежи России

Что способствует всестороннему раскрытию потенциала современной молодежи России

В последнее время одним из главных ньюсмейкеров в Рунете стал юный Адам Кадыров. 15-летний сын главы Чеченской Республики уже проявил себя в единоборствах, показал себя защитником веры, получил звание Героя и занял важный пост в службе безопасности своего отца.

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