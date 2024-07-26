В Минусинске возбуждено дело после массового отравления шаурмой в кафе

В Минусинске Красноярского края возбуждено уголовное дело после массового отравления шаурмой. По данным Следственного комитета, 19 июля этого года восемь человек обратились в инфекционное отделение Минусинской районной больницы с симптомами острой кишечной инфекции.
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