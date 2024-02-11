Экс-голкипер Филимонов выбрал нового капитана "Спартака"

Бывший голкипер сборной России и московского "Спартака" Александр Филимонов заявил, что назначил бы нападающего Квинси Промеса капитаном красно-белых вместо защитника Георгия Джикии, который перестал попадать в состав и может уйти из команды из-за разногласий с главным тренером клуба Гильермо Абаскалем.
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