В Госдуме назвали безрассудными угрозы Байдена в сторону России

Президент США Джо Байден разразился тирадой с угрозами в сторону России. Он заявил, что введет новые "быстрые и тяжелые" санкции в отношении РФ в качестве ответа на референдумы в народных республиках Донбасса, Запорожской и Херсонской областях.
Президент США Джо Байден разразился тирадой с угрозами в сторону России. Он заявил, что введет новые "быстрые и тяжелые" санкции в отношении РФ в качестве ответа на референдумы в народных республиках Донбасса, Запорожской и Херсонской областях.
Свежие комментарии