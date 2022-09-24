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В Госдуме назвали безрассудными угрозы Байдена в сторону России

Президент США Джо Байден разразился тирадой с угрозами в сторону России. Он заявил, что введет новые "быстрые и тяжелые" санкции в отношении РФ в качестве ответа на референдумы в народных республиках Донбасса, Запорожской и Херсонской областях.

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