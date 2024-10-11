"Прорывается зима". Синоптик рассказал, какие погодные аномалии нагрянут в Сибирь

После снегопадов с формированием снежного покрова придет потепление Погода готовит сюрприз жителям юга Западной Сибири, рассказал "Парламентской газете" ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
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