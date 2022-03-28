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Запрещённый к экспорту груз пытались вывезти в страны НАТО из Приморья

Запрещённый к экспорту груз пытались вывезти в страны НАТО из Приморья

В задержанных контейнерах нашли 117 кубометров шпона из берёзы и лиственницы. Как сообщает пресс-служба Находкинской таможни, экспорт груза хотели провернуть отечественные бизнесмены «по ранее заключенным контрактам с компаниями из США и Германии».

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