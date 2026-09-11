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Сентябрь в Алтайском крае сильно теплее нормы: прогноз погоды на декаду

Сентябрь в Алтайском крае сильно теплее нормы: прогноз погоды на декаду

Текущий сентябрь в Алтайском крае оказался с температурами выше климатической нормы. Как сообщает пресс-служба администрации Барнаула со ссылкой на синоптиков региона, такой обещает быть и вторая декада месяца.

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