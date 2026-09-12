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Сила в правде

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Когда «Орешник» снова могут применить по Украине и что стоит за словами Колесника

Когда «Орешник» снова могут применить по Украине и что стоит за словами Колесника

После атаки БЭК на Сочи депутат Колесник заявил, что Украина близка к новому удару «Орешником». Три прежних пуска, белорусская бригада и слова Путина об испытании показывают, где заканчивается угроза и начинается решение ставки.

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