Мишустин возрождает сталинские межотраслевые балансы

ПРОСТО о ПОЛИТИКЕБизнес и финансыМишустин возрождает сталинские межотраслевые балансы Константин Двинский Цифровая трансформация государственного управления идет полным ходом.Вернуться к статье226НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьВладимир СВПРАВИЛЬНО ... Наконец то занялись контролем Экономики видать исследования Александра Галушки ** Кристаллы Роста.....* все таки нашли отклик в Правительстве ... В сочетании с Госпланом Это конечно же будет Здорово , если конечно слова опять же не разойдутся с делом..brigadier21 SnytsarienkoЦеликом и полностью поддерживаю сее зачинание - самый толковый проект за крайнее время и в условиях коллапса экономики - единственно верный.Владимир СоловьевДля того что бы вернуть сталинскую экономику, надо вернуть сталинскую власть, т.е. власть Советов. надо вернуть государственное планирование в полном объеме. Так вот чего бы не хотел Мишустин, и джае Путин не в состоянии создать даже подобие советской плановой экономики. Капитализм это конкуренция, и плановая экономика сюда не вписывается даже близко. Можно конечно подвязать всех смежников к единой цели конечного продукта. Но при условии инфляции и конкуренции, смежники могут, разоряться, просто перейти на выпуск более выгодной продукции. Рынок не предусматривает жесткого планирования и такого же жесткого выполнения планов. Вывод простой, все это демагогия или популизм от неграмотностиbrigadier21 SnytsarienkoВладимир, надо возвращать власть Советов - вот ни разу не спорю, но и не в том виде, что была. Мы проиграли в 1991м из-за неверия элитки в возможность оперативной корректировки экономики. Ну просто правду надо говорить от начала и до конца. Как большевик большевику:) Не вытянули системы компьютерных коммуникаций, что не позволило свести воедино отчёты министерств с отчётами местных управлений и оперативно выяснять кто из них врёт. Вот разница между враньём и правдой и рождает шизофрению в головах у правительственных чиновников. Они просто точно не знают - кто им врёт, а кто даёт полноценный и всесторонний отчёт. Потому надо дублировать подачу информации - отдел электронной статистики в каждом ведомстве никак не должен подчиняться министерствам - это должен быть не зависимый от государства орган, но осуществляющий 100% правдивый сбор и качественную обработку информации. Предоставление этих данных по независимому каналу лично министрам - позволит радикально изменить методику проверки и соответственно - методы взаимодействия с производителями работ. Целая куча посредников отсеется и будет вынуждена перейти в реальное производство. Вот такая Советская власть лично мне будет вполне по душе.Владимир СоловьевМы проиграли не в 91, мы проиграли еще в 53 когда хрущев придумал культ личности, и когда никто, не встал на защиту Сталина, именно тогда началось сворачивание социализма, целенаправленно. Сегодня можно придумать любую автоматизированную систему, только работать она будет опять же в интересах олигархов и чиновников. Простой пример цифровая система подсчета голосов на последних выборах, выдала те данные которые были нужны власти. Можно уверенно утверждать что и в экономике будет все то же самое.brigadier21 SnytsarienkoНе совсем так - авиаконструктор Яковлев, маршал К.К.Рокоссовский, несколько деятелей КПСС рангом поменьше - отказались снимать в кабинетах портреты Сталина и до конца дней своих отзывались о нём как о выдающемся государственном деятеле. Да - со своими особенностями и вспыльчивым нравом, но весьма деятельном и крайне целеустремлённым. Если-бы не их воспоминания и опубликованные документы - Хрущёв бы победил, а так - кучу мусора постепенно развевает ветер истории и всё становится кристально ясным. Кто чего стоил и какой вклад внёс.Владимир СоловьевНе сняли портреты? сомневаюсь, но даже если так что они сделали что бы не допустить оскорбления памяти Сталина? Были их публичные выступления? Факт что имя Сталина вымарали, бессовестно, по предательски. Народ весь молча проглотил, так что социализм начали сворачивать именно при Хрущеве, при Брежневе проявилась коррупция, при Горбачеве она победила, при Ельцине и при Путине расцвела в полную силу.brigadier21 SnytsarienkoКоррупция была, есть и будет в любом времени и в любом государстве, на то есть запрос от самого населения - все хотят красивой и лёгкой жизни, но не все могут её получить усердным трудом и грамотной самореализацией. Потому упрощают доступ к кормушке путём взяток, откатов, предоставлением канала для корпоративного лобби. Но есть и оборотная сторона - осознание людей, что творимое другими не правильно для страны в целом. Что нельзя бесконечно врать, искажать картину мира и на этих искажениях что-то пытаться строить. Рухнет это что-то и похоронит под собой горе-строителей. Уже сам факт разборки по пунктам того времени на наших форумах - доказательство ценности фундамента на правде, люди тянутся к ней интуитивно, а когда доходят до уровня серьёзного руководства - осознанно. И работать надо с людьми каждый день и год за годом - что-бы они не уходили за край морали, где деньги и ништяки затмевают честь, и совесть.Владимир СоловьевКоррупция это не взятки, взятки это мелочь. Коррупция это слияние криминала и власти, это воровство из бюджета миллионов и миллиардов. Это для наивных коррупцию представляют как взятки. При настоящей, не формальной власти Советов коррупции не может быть, при коммунизме за отсутствием денег коррупции не будет как не будет любого преступления в основе которого лежат деньги и роскошь. наивные предложения загнать народ в законы, и якобы их карательно заставлять выполнять законы ни к чему не приведет. В Китае расстреливают чиновников, а меньше преступников не становится, а когда старые кадры уйдут на пенсию, или из жизни, придут молодые и в Китае произойдет все тоже самое что в СССР, только более с жестоким финалом.brigadier21 SnytsarienkoНе бывает нерушимых империй - даже самых лучших, выросших из истинно демократических социально ориентированных республик. Любая программа конечна, любой алгоритм - устаревает из-за смены приоритетов и порядка запросов. Что истинно, а что ложно - показывает только задокументированная практика. В конце концов побеждает тот проект, что способен трансформироваться сам и трансформировать окружающий мир без фундаментальной ломки социума, где люди не шокированы масштабом не комфортных изменений. Социальные проблемы -они как кумулятивная струя гранаты РПГ - летят медленно, но прожигают насквозь и самым лучшим средством борьбы с ними является "отвлечение боевика от желания выпустить гранату" - то-есть перенаправить разрушительную мощь толпы в созидательную силу общества. Это в чистом виде -умение вовремя занять миллионы людей в чём-то сложном, интересном, ранее не случавшемся. Вот этим была сильна ранняя советская власть и сохранение этой силы - гарантия выживания нашего народа в будущем. Всё остальное в разной степени спорно.Владимир Соловьевобратите внимание на природу, самые устойчивые сообщества те где есть незыблемая структура. муравьи, пчелы, все остальные либо вымирают либо мутируют, приспосабливаются., но только ради выживания вида а не целого сообщества. вы предлагаете как раз выживания путем приспособления, а не разумного объединения. Устойчивое развитие и выживание может быть только в коммунах, при власти советов, без денег и роскоши, все остальное неустойчиво и ведет только к разрушению. Собственно это доказано тысячами лет развития человечества. Общины живут до сих пор устойчиво. государства постоянно рождаются и умирают, при том что люди в государстве хуже муравьев, эксплуатируют друг друга, унижают, убивают и все ради денег.brigadier21 SnytsarienkoЧеловек не муравей, не пчела и даже не обезьяна - он высшая форма функционального дара матушки Природы. То, что нам подарила Природа и обеспечила ноосфера - называется образным объёмным мышлением. Мы способны мыслить так, как не способен ни один вид на планете Земля. И если такой великий дар сводить к деньгам, то это путь в никуда, а если к устойчивой самореализации - то прямая дорога к ускорению эволюции, покорению новых рубежей космоса. Трансформация не есть приспособление - это осознанное изменение структур, рассчитанное на долгосрочное улучшение условий обитания. Главным фактором изменений являются научные методики и умение людей концентрировать усилия ради общего будущего. Но концентрация усилий без обратной связи - явление тупиковое ибо динамика внешних изменений может привести к критическому дисбалансу экосистемы и никакие усилия лидеров не спасут нас от вымирания. Потому и крайне необходимо научиться воспринимать, эффективно обрабатывать информацию из разных источников. Только перекрёстный системный анализ выводит специализации на новый уровень, минимизирует ошибки (хотя и не убирает их полностью). И да -это всё подчас вынуждает отказаться от первоначальных планов в пользу совсем другого проекта или других методов реализации проекта.Владимир СоловьевТрансформация не есть приспособление - это осознанное изменение структур, рассчитанное на долгосрочное улучшение условий обитания. вы наверное не в курсе что на земле со дня основания первого государства не было ни одного дня без войны. и чем более трансформация, тем более жестокие и кровопролитные войны. Человек самое страшное животное на Земле. ни один вид не способен убивать просто так, ради самоутверждения. Тысячи лет существования человека, показали что лишь общины способны быть справедливыми, стабильными все эти тысячи лет. В общинах не было и нет полиции, тюрем, судов. Распределение благ справедливо. Любая система где присутствует система власти подавления большинства, приведет к уничтожению человека как вида. Мы упорно двигаемся в этом направлении. Хомо сапиенс это только у ученых так считается, на деле же мы уничтожаем планету, ради ежеминутных прихотей, но мы отклонились от темы, я убежден, капитализм не способен создать справедливую систему экономическую, экологическую, да любую. Потому что капитализм основан на алчности, зависти, эгоизме. Потому любые утверждения о якобы планах развития страны целенаправленная ложь. верить и обсуждать ложь не имеет смысла. На этом все не обижайтесьbrigadier21 SnytsarienkoЯ не только сторонник большевизма эпохи Сталина, но и сотрудник военно промышленного комплекса, и до сих пор нахожусь в резерве ВМФ. Концептуальные изменения технологий войны - мой хлеб. Даже на одном заводе разница в социальном обеспечении, в перспективах людей одного отдела - порой бывает разительно отлична. Конечно, стремление поделить людей на общины - затея благая, но в рамках рождения агрессивных форм диктатуры - полноценно не реализуемая. Не дадут эти диктатуры спокойной жизни общинам - загонят под шконки и вытаскивать будут лишь для своих низменных задач. Добро должно быть с кулаками и уметь себя защищать. На этом всё, не обижайтесь:)vi viКакой интересный диспут! И, молодёжь может в это поверить. А, вот куда же пропала руководящая роль КПСС? Плановая экономика СССР, могла существовать, только при руководящей роли КПСС. Как участник этого безобразия, могу заявить, что достоверность данных была исключительно символической. Сбор данных был ручной и на каждом уровне, любой работник имел возможность корректировать в положительном виде данного ведомства. И, чем выше был уровень руководства тем приблизительнее (сомнительнее) были данные. Объясните мне, как понять ежегодное увеличение выполнения плана на 102%? Если гайки с болтами, это понятно. А, если тракторы. Как комплектующие от поставщиков? Забыли об одной популярной должности, как ТОЛКАЧ. Этих людей уже при Брежневе было очень много. Эти люди с большими деньгами колесили по всему СССР. Именно эта ситуация заставила почти все предприятия иметь большой запас НЕЗАВЕШЁНКИ. И, эта незавершёнка была очень большая. Лично на одном из заводов обнаружил полвагона устаревших прицелов. Вернуть на завод поставщик, нельзя. Нужно оправдать возврат. Направить на ремонтный завод, нельзя, другое ведомство. И, что делать?brigadier21 SnytsarienkoТак я не знаю что делать в тех ваших условиях - при неадекватной системе учёта не адекватная система оценки ситуации правительством - норма и ничего хорошего ждать не приходится. Потому и говорю - хотим высокое качество управления экономикой - надо иметь несколько каналов поступления и систематизации информации и возможность оперативно проверить на месте какой из каналов даёт не достоверную информацию. Контракт с независимыми от министерств агенствами должен дать реальную альтернативу отчётным документам собственно министерств. И тогда нынешние ТОЛКАЧИ трижды подумают - а стоит ли впаривать наверх туфту за премии или лучше описать в отчёте всё как есть - обозначив реальные проблемы на местах. Собственно если у министра в его рабочем компе стоит программа общей оценки данных наподобие той, что оценивает жёсткий диск ПК, то сравнение двух вариантов отчётов уже говорит за разницу, которая находится за приделами учёта - в серой зоне экономики. Итоговая проверка данных позволит отказаться от услуг людей, отделов, организаций, чья надёжность оказалась ниже требуемой. И естественно - нарастить сотрудничество с достоверно надёжными людьми, отделами, организациями.Мухтар МуслиховВнимательно проследил Ваш диалог с Владимиром Соловьевым, разок два лайканул, а потом отказался от этой затеи, т.к. в принципе Вы оба правы если идеализировать намерения и события, но Ваша позиция мне больше понравилась. Но позвольте, не претендуя на истину, высказать мое видение по поднятой теме. Обе теории мы уже проходили - от Соловьева продвижение в реалии теории английского утопического Социализма, а от Вас троцкизма. Вы оба пытаетесь из несъедобного, приправами современных реалий технического прогресса и эволюции в целом, сварить блюдо. Не надо искать то что давно описано и испытано, это Марксистско-ленинская философия общежития в государстве и между государствами, способная регенерировать и самовосстанавливаться, что и видим сегодня - социализация капитализма и капитализация Социализма ( ревизионированная с приходом Хрущева), которые в итоге должны вывести человечество на новый уровень общественных отношений. В современной реалии противодействий государственности и корпораций, должно взять верх первое - государства должны стать главными игроками рынка как внутри себя, так и вне. В целом поддерживаю курс нашего Правительства на восстановление плановой экономики, в котором рынок должен будет править и творить только в намеченном властью русле.Альбина КолесниковаПоживём и узнаем.Михаил МолчевБыло бы неплохо, но, боюсь, болтовней закончится. Как и всё прочее.Ritchie BlackmoreВы посмотрите на команду... кому возрождать? Разрушать они мастера.АЕАнатолий ЕгоровКакой баланс, какие планы? Не смешите мои тапочки! У рвачей и спекулянтов план один: купить дешевле - продать дороже. Если не получается продать дорого за бугром, поднимут цены здесь. Готовьте ваши денежки. Наши экономисты посчитают сколько добавить рубликов тем кто производит и остальным, чтобы громко не вякали.Православный Коммунист Православный КоммунистСЛАВА ВЕЛИКОМУ СТАЛИНУ !!! АМИНЬ !ё!!Комментировать
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