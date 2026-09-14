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Минтранс до конца года определит, где будут обкатывать доставку грузов дронами

Минтранс до конца года определит, где будут обкатывать доставку грузов дронами

Министерство транспорта до конца 2026 года определит, в каких городах будет проходить эксперимент по доставке грузов с помощью дронов, заявил глава ведомства Андрей Никитин.

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